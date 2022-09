Torna Orticolario, 12/a edizione dedicata a fiaba e bambù

(ANSA) - MILANO, 30 SET - Dopo una pausa di due anni dovuta alla pandemia, torna in presenza "Orticolario", l'evento culturale dedicato a chi vive la natura come stile di vita che si tiene nel parco botanico di Villa Erba a Cernobbio, sul Lago di Como. La dodicesima edizione, dedicata alla fiaba e al bambù, è stata inaugurata oggi e si concluderà domenica 2 ottobre. Oggi è stato consegnato il Premio "Per un Giardinaggio Evoluto" 2022 a Chantal Colleu-Dumond, direttrice del Domaine de Chaumont-sur-Loire, nella Valle della Loira, e del suo Festival International des Jardins, evento di notorietà internazionale. "Ho un sogno da sempre: dare vita a un luogo - ha commentato durante la premiazione Moritz Mantero, presidente di Orticolario - dove l'arte e la cultura del giardino e del paesaggio vengano considerate un tutt'uno, un insieme imprescindibile. Un sogno alimentato ulteriormente da madame Chantal Colleu-Dumond che, grazie alla sua grande esperienza nel mondo culturale, è riuscita non solo a preservare il fascino della tenuta di Chaumont-sur-Loire ma a trasformarla in un luogo unico nel circuito dei castelli della Loira". Il premio è stato realizzato da Nicola Salvatore, artista salernitano di nascita, ma comasco da lunga data. Tra i momenti clou della giornata le premiazioni delle installazioni realizzate nel parco, selezionate dalla giuria del concorso internazionale "Spazi Creativi". Ad aggiudicarsi il Premio "La Foglia d'oro del Lago di Como", lo spazio intitolato "Alla ricerca di sé stessi", progettato e realizzato da Arianna Tomatis, per la coerenza con il tema dell'anno, la fiaba, e l'utilizzo del bambù, pianta dell'edizione. (ANSA).