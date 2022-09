Molestano ragazza su tram, fermati due minori a Milano

(ANSA) - MILANO, 30 SET - Due minorenni sono stati arrestati dai carabinieri di Milano in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare, con collocamento in comunità, emessa dal Tribunale per i Minorenni perché accusati di avere importunato due ragazze di 15 anni a bordo di un tram della linea 24 diretto a Vigentino.

L'episodio risale allo scorso 29 marzo. I due avrebbero agito in concorso con altri due indagati e un altro giovane non ancora identificato. Scese al capolinea, le ragazze sono state accerchiate, una è stata baciata sulle labbra contro la sua volontà. I ragazzi hanno poi chiesto con insistenza di fare delle foto insieme e hanno continuato a molestarle e a toccarle nelle parti intime mentre erano in attesa del pullman per rientrare a casa.

Le indagini, condotte mediante l'acquisizione delle dichiarazioni rese dai testimoni e dalle vittime mediante audizione protetta, poi suffragate da attività di analisi dei filmati estrapolati dagli impianti di videosorveglianza e del successivo riconoscimento fotografico da parte delle ragazze, hanno consentito ai carabinieri di identificare e arrestare i due minorenni. (ANSA).