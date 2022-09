Grana Padano sceglie due Oscar per il suo nuovo spot

(ANSA) - MILANO, 30 SET - E' firmato da Giuseppe Tornatore, sulle note musicali di 'Gabriel's Oboe' di Ennio Morricone, il nuovo spot del Grana Padano. Girato nei luoghi storici dell'abbazia cistercense di Chiaravalle, dove i monaci nel Medioevo misero a punto la ricetta, e nelle terre dove è prodotto e stagiona oggi il Grana Padano, sarà on air dal weekend con l'obiettivo di evolvere il posizionamento di Grana Padano da DOP più consumato al mondo a Brand Globale.

"Il Grana Padano è la denominazione di origine protetta che caratterizza la nostra identità e che ogni giorno rafforza i valori in cui crediamo. Oggi più che mai questo formaggio è un simbolo nazionale e il suo gusto ineguagliabile è il custode di tradizioni, di culture e di stili di vita che hanno fatto innamorare il mondo", sostiene Renato Zaghini, presidente del Consorzio Tutela Grana Padano. "Abbiamo fortemente voluto che fosse affidata a due portabandiera dei valori italiani, icone mondiali dell'arte cinematografica, la rappresentazione visiva e sonora del Grana Padano - aggiunge Stefano Berni, direttore generale del Consorzio - Personaggi incomparabili, maestri per genio, professionalità e fama, in grado di restituire al pubblico che ci sceglie, le emozioni che sono racchiuse nel gusto unico, italiano, del nostro formaggio".

La campagna, messa a punto dall'Agenzia Adv Service Plan Italia, mostra anche il restyling del logo Grana Padano che andrà a contraddistinguere le prossime confezioni e che era immutato dal 1954. L'importante pianificazione mezzi, nazionale ed internazionale, è stata messa a punto dal media planner Wavemaker. (ANSA).