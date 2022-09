Per il compleanno di Berlusconi una mongolfiera con i cuori

(ANSA) - MILANO, 29 SET - "Guardate che sorpresa, che regalo ho ricevuto. Grazie a tutti per gli auguri!". Nel giorno del suo ottantaseiesimo compleanno, Silvio Berlusconi posta sui social un video con la sorpresa che gli ha fatto la sua partner, Marta Fascina: una mongolfiera in volo piena di cuori rossi, con la scritta "Buon compleanno amore, ti amo. Marta". "Vedete di arrivare anche voi a questa età in forma come sono io", dice il leader di Forza Italia. (ANSA).