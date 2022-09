Luca Argentero sostiene Fondazione Ariel con 1 Caffè Onlus

(ANSA) - MILANO, 29 SET - Ultimi giorni per aderire alla raccolta fondi, attiva fino al 2 ottobre, di 1 Caffè Onlus a sostegno di 'Oltre ogni barriera'. Il progetto della Fondazione Ariel di Rozzano (MIlano) dal 2003 offre conoscenze specifiche alle famiglie con bimbi con disabilità per comprendere la Paralisi Cerebrale Infantile - che in Italia colpisce un bambino su 500 - e le altre disabilità neuromotorie e gli strumenti per affrontare e superare le difficoltà quotidiane.

"Ogni giorno siamo alla ricerca di nuove realtà da sostenere, impegnate in diverse cause sociali e geolocalizzate su tutto il territorio nazionale. Enti sociali spesso poco conosciuti, ma che sul territorio di riferimento sono davvero in grado di fare la differenza attraverso azioni concrete e mirate - dichiarano Beniamino Savio, Luca Argentero e Pietro Mazza Midana, membri del direttivo di 1 Caffè Onlus - Realtà come la Fondazione Ariel, che, con dedizione, passione e determinazione, cercano di rispondere ai bisogni di tutti i membri della famiglia e non solo di coloro affetti da disabilità".

È possibile donare 1 caffè (1 euro), 1 colazione (5 euro) o un importo a scelta direttamente dalla piattaforma di crowdfunding di 1 Caffè Onlus. (ANSA).