Elezioni: sito Viminale, Umberto Bossi eletto in Lombardia

(ANSA) - MILANO, 28 SET - Ieri non c'era nell'elenco del Viminale, ma oggi risulta eletto Umberto Bossi nel collegio plurinominale di Lombardia 2 (Varese). E' quanto risulta dal sito Eligendo del Viminale. Anche Roberto Calderoli, vicepresidente del Senato, aveva parlato di "errore clamoroso".

"Il ministero dell'Interno nell'attribuzione provvisoria dei seggi dei collegi plurinominali - aveva detto Calderoli - ha preso un granchio clamoroso. Non lo dico per contestarli, ma solo perché in autotutela, fino a quando il dato non diviene definitivo, possano ancora correggerlo. In base alla corretta applicazione della legge, se questo errore venisse corretto, allora Umberto Bossi tornerebbe in Parlamento". (ANSA).