Ucraina: funerali del foreign fighter italiano a Kiev

(ANSA) - VARESE, 24 SET - Si è tenuta oggi a Kiev la cerimonia, secondo il rito ebraico, per la morte di Benjamin Galli, giovane originario della provincia di Varese, morto in Ucraina mentre combatteva come foreign fighter per difendere l'Ucraina e l'Europa dall'invasione russa. Lo ha reso noto all'ANSA l'avvocato milanese della famiglia, Piero Porciani.

"Preghiamo per lui", il commento dei suoi cari. (ANSA).