La sfilata con l'ombrello di Jil Sander

(ANSA) - MILANO, 24 SET - Sfilano con l'ombrello i modelli e le modelle di Jill Sander: non è una trovata a sorpresa pensata per lo show, ma una necessità reale visto che la location della sfilata non ha tetto e a Milano piove da questa mattina.

In questo cubo in mezzo a un campo alla periferia di Milano, nel parco Forlanini, con il sole che avrebbe dovuto illuminare il giardino al centro della passerella, sfila la collezione per lui e per lei per la prossima estate, disegnata da Lucie e Luke Meier, che propongono sostanzialmente gli stessi capi per lui e per lei. Le nuvole fatte di specchietti decorano le gonne a pieghe e le bluse dal taglio minimale, i gioielli di design tornano al collo di uno e dell'altro, le frange di paillette danno vita a top e tubini, gli obi segnano la vita dei pantaloni aperti sul fondo, lunghi fili metallici innervano bluse e capi second skin. (ANSA).