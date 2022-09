Fontana, con nuovo governo più forze dell'ordine su territori

(ANSA) - MILANO, 24 SET - "Il nuovo governo dovrà garantire la presenza di più forze dell'ordine e dell'esercito sui territori. Una richiesta, la mia, che è anche quella di tutti i lombardi perbene": è quanto ha scritto sul suo profilo Facebook il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana sottolineando che "purtroppo la sicurezza urbana continua a essere centrale nelle cronache delle grandi città, ma spesso anche dei piccoli Comuni".

Si tratta di "reati più o meno gravi" che "impediscono alle persone di vivere in tranquillità", ha concluso il governatore evidenziando il fatto che, per esempio, "in questo periodo a Milano lo 'scippo' degli orologi è all'ordine del giorno".

