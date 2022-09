Rissa in zona Movida a Milano, denunciati due 18enni

(ANSA) - MILANO, 18 SET - Una rissa è scoppiata questa note in via de Tocqueville a Milano, nella zona della movida di corso Como.

Sul posto, poco prima delle tre sono arrivati i Carabinieri della stazione Milano Porta Garibaldi, con il supporto di personale del Nucleo Radiomobile, che hanno rintracciato due diciottenni, denunciati per danneggiamento aggravato in concorso, per aver lanciato una bottiglia in vetro contro un'auto, danneggiandone il parabrezza anteriore e parte della carrozzeria. Gli altri ragazzi che avevano partecipato alla rissa, dove è rimasto ferito un 22enne, sono invece scappati prima dell'arrivo dei militari. Il giovane è stato trasportato in codice verde al vicino ospedale Fatebenefratelli. (ANSA).