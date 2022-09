Calcio: Tacchinardi esonerato, Lecco cambia allenatore

(ANSA) - LECCO, 18 SET - La Calcio Lecco 1912 ha comunicato di aver sollevato dall'incarico il tecnico della prima squadra, l'ex giocatore della Juventus Alessio Tacchinardi. Il Club ringrazia il mister per il lavoro svolto in questi mesi e gli augura buona fortuna nel proseguimento della sua carriera.

La decisione è stata presa dopo le sconfitte per 4-0 contro il Vicenza e quella di ieri per 0-2 in casa contro la Pro Sesto.

Si chiude così la seconda avventura dell'ex centrocampista bianconero sulla panchina bluceleste. Nel 2018, subentrato a Delpiano, aveva rifiutato il rinnovo dopo il settimo posto in D.

Ora l'esonero dopo sole quattro giornate di campionato. (ANSA).