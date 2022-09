Musica: per Pomeriggi Musicali una 78ma stagione green

(ANSA) - MILANO, 13 SET - Sarà una stagione green quella dei Pomeriggio musicali di Milano, che il 13 ottobre inaugureranno un cartellone con 22 concerti (più quello natalizio fuori abbonamento) uniti da un fil rouge: 'Variazioni sul tema'. La stagione sarà green nel senso dell'attenzione alla sostenibilità, attenta ai giovani (spettatori ed artisti), e all'ascolto della musica che, ha sottolineato il direttore artistico Maurizio Salerno, è "ecologia della mente".

Il verde torna anche nell'immagine dei Pomeriggi, che ha avuto un restyling a cura di Venti caratteruzzi, che si è occupata di altre istituzioni musicali come l'Accademia di Santa Cecilia e il Teatro Massimo: gli elementi scelti sono quelli dell'architettura del teatro Dal Verme, con portico, finestre e oblò mentre il colore è appunto il verde.

Il programma si aprirà con sul podio il direttore principale James Feddeck con Yulian Trevelyan al pianoforte per Variazioni di un tema di Paganini di Witold Lutoslawski e continuerà poi con il Boléro di Ravel e i Quadri di un'esposizione di Mussorgskij. Ma il cartellone della stagione include una prima italiana di Michael Nyman e prime assolute di Carlo Boccadoro, Filippo De Corno, Sonia Bo e Marcello Melis.

Fra i direttori è ospite principale Alessandro Cadario, e tornano Stefano Montanari (nel doppio ruolo di direttore e violinista), George Pehlivanian, il giovanissimo pianista giovanissimo Alessandro Alessandri, il coreano Yunchan Lim che ha da poco vinto la medaglia doro al concorso Van Ciburn, Roman Simovic, Louis Lortie, il violinista Julian Rachlin, che è protagonista assoluto degli appuntamenti del 23 e 25 marzo con il celebre Concerto n. 2 di Mendelssohn e la Sinfonia n. 7 di Beethoven.

"La variazione - ha spiegato Salerno - come forma storica e ancor più come tecnica compositiva, è alle origini stesse della musica, del suo sedimentarsi nelle prassi e nei repertori, non solo in Occidente. Il percorso della 78a stagione dei Pomeriggi Musicali si snoda lungo diversi secoli, dal Settecento fino ai giorni nostri, da Salieri a Berio. La stagione stessa è una grande 'variazione sul tema' delle variazioni". (ANSA).