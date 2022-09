'Horti Aperti', per un mese a Pavia il Festival del Verde

(ANSA) - PAVIA, 13 SET - Pavia apre i suoi giardini più prestigiosi con 'Horti Aperti'", il Festival del Verde in città che durerà un mese (dal 14 settembre al 15 ottobre) e avrà il clou nel prossimo fine settimana. E' prevista anche una mostra mercato di vivaisti, che proporranno collezioni di piante rare e strane.

Cultura del verde, biodiversità, cambiamento climatico sono le tre parole d'ordine dei promotori dell'iniziativa che saranno sviluppate in incontri, dibattiti e lezioni. Venerdì 16 settembre, alle 17.30 al Collegio Borromeo, 'Horti Aperti' sarà inaugurato da Stefano Boeri con una lectio sul tema 'Un albero per ogni cittadino'.

"Il nostro intento è diffondere un'autentica cultura ambientalista, al di là degli steccati ideologici, mostrando luoghi straordinariamente belli e utilizzando la cultura scientifica che sta attorno all'Università di Pavia", spiega Carlo Gariboldi, presidente di Ticinum Festival, l'associazione di promozione sociale che ha ideato 'Horti Aperti', affiancata dall'Almo Collegio Borromeo, dall'Università di Pavia, dal Sistema Museale, dalla Biblioteca Universitaria (Ministero della cultura) e grazie all'appoggio di Fondazioni, privati e del Comune di Pavia.

Le location di 'Horti Aperti' sono l'Orto Botanico dell'Università, fondato 249 anni fa, gli Horti del Collegio Borromeo (sabato 17 ci sarà l'apertura al pubblico) e la Biblioteca Universitaria. (ANSA).