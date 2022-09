A Milano il weekend di Expo per lo sport

(ANSA) - MILANO, 10 SET - Una grande festa dello sport nel cuore di Milano. Oggi e domani Parco Sempione ospita Expo per lo Sport, ottava edizione dell'evento dedicato alla promozione della pratica sportiva giovanile coinvolgendo migliaia di bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni. La manifestazione, organizzata in collaborazione con Autogrill e Fondazione Humanitas per la Ricerca, ha visto la partecipazione soltanto nella prima giornata di circa 10mila persone, di cui 7.000 giovani che si sono potuti cimentare con 35 discipline sportive diverse nella maxi area sportiva da 10mila metri quadri allestita in uno dei luoghi più suggestivi di Milano.

Dal tennis tavolo al badminton, dal pattinaggio artistico alla scherma, passando dall'arrampicata al calcio con allenamenti congiunti e tornei delle formazioni giovanili di Milan e Inter.

Ormai divenuto un appuntamento fisso nel panorama degli eventi sportivi di Milano, Expo per lo Sport, che durante la settimana ha ospitato anche convegni a tema sportivo organizzati in collaborazione con le Università, ha come scopo la diffusione dei valori e dei principi autentici dello sport quali l'inclusione, la condivisione e il rispetto reciproco. (ANSA).