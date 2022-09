Maxi-incendio in azienda petrolchimica nel Milanese. Sei feriti, uno è grave

Un incendio è divampato, questa mattina, in una azienda petrolchimica a San Giuliano Milanese, in via Monferrato, nell'hinterland del capoluogo. Secondo le prime informazioni sei persone sono rimaste ferite, una delle quali in modo gravi. Si tratterebbe di dipendenti dell'azienda. Quattro hanno riportato intossicazioni di lieve entità, due sono le persone ustionate, delle quali una in modo grave.

Un'alta colonna di fumo si è alzata dal fabbricato nell'hinterland di Milano L'incendio è partito dalla ditta Tomolpack e si sta estendendo alle aziende vicine come la Nitrolchimica. Sul posto sono presenti 14 squadre dei vigili del fuoco.