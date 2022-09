Si chiude On Dance, numeri record per l'evento di Roberto Bolle

(ANSA) - MILANO, 06 SET - Un Final Show da tutto esaurito ieri sera al Castello Sforzesco, per l'ultimo appuntamento dell'edizione 2022 di On Dance, il grande evento dedicato alla danza in ogni suo genere, ideato nel 2018 da Roberto Bolle, étoile della Scala.

Quattro giorni di iniziative attraverso le quali Bolle ha voluto lanciare ancora una volta il suo messaggio in difesa e sostegno del settore. Ieri sera in 2.300, ma avrebbero potuto essere molti di più, hanno invaso il Cortile delle Armi, per applaudire il ballerino e i suoi ospiti. Un gala con esibizioni di ogni disciplina di danza: da quella irlandese, a quella ucraina, dallo swing al tango, fino al moderno e al contemporaneo di Giulia Stabile e Michele Esposito. Grande entusiasmo del pubblico davanti alle evoluzioni di Simone Shorty, re della disciplina del poppin' in Italia (nel 2013 si qualificò tra i primi 4 al mondo) che si è esibito in una sua originale interpretazione del capolavoro di Charles Aznavour, 'Les deux Guitares'. Presenti gli assessori comunali Tommaso Sacchi (Cultura) e Lamberto Bertolé (Welfare e Salute) e Miriam Baldassari, presidente di Assodanza, che ha collaborato all'evento-immagine di questa edizione, il Ballo in Bianco, con 1.600 ballerini alla sbarra in piazza Duomo, domenica mattina.

Tutti gli appuntamenti comunque hanno riscosso molta adesione, secondo i numeri forniti dall'organizzazione: 50 le openclass organizzate per 24 tipi diversi di danza per un totale di 1.500 persone e 30 insegnanti, 2 incontri da 700 persone ciascuno, sold out ('La Danza come Cura' e 'Passo a due' con Luciana Savignano), 2 dance night (tango e swing), tutto esaurito. Il sito, infine, al momento delle interazioni è crollato sotto il peso di 22 milioni di tentativi di accesso. (ANSA).