Milano, nuovo parcheggio interrato da 200 posti a Lorenteggio

(ANSA) - MILANO, 19 AGO - A Milano verrà realizzato un nuovo parcheggio interrato nella zona di Lorenteggio - Giambellino, in largo Scalabrini, che permetterà di liberare oltre 200 spazi di sosta sulla strada. I lavori partiranno entro fine mese e dureranno circa due anni.

L'area messa a disposizione dall'amministrazione al privato, che realizzerà l'opera, è stata individuata tenendo conto in particolare dei bisogni dei residenti della zona, oltre alla facilità di interscambio con la rete di trasporto pubblico e con la rete dedicata alla mobilità sostenibile, spiegano dal Comune.

La struttura interrata avrà una superficie di 3.580 metri quadrati e un volume complessivo di oltre 23 mila metri cubi, sarà suddivisa in due piani sotterranei con 216 posti auto totali (160 box singoli e 28 doppi).

Alla realizzazione del parcheggio interrato seguirà anche la sistemazione della parte superficiale, con un ridisegno complessivo dello spazio pubblico e dell'area verde. Per quanto riguarda invece l'organizzazione del cantiere, è stato avviato l'iter per ottenere l'autorizzazione alla parziale pedonalizzazione della piazza, come richiesta dal Municipio 6 su indicazione dei commercianti e dei residenti, per migliorare la fruibilità dello spazio pubblico. (ANSA).