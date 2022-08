Aggredita da pitbull che deve accudire, finisce all'ospedale

(ANSA) - PAVIA, 17 AGO - E' stata aggredita al volto dal pitbull che aveva il compito di accudire in assenza del proprietario. Il fatto è accaduto a Vigevano (Pavia), nella zona di Corso Pavia. La donna, 58 anni, di origine egiziana, è rimasta ferita al volto: il cane l'ha morsicata all'altezza del mento.

Soccorsa dagli operatori del 118, è stata trasportata in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale di Vigevano (Pavia): i medici l'hanno medicata e dimessa con una prognosi di 30 giorni.

Sono in corso accertamenti da parte dei Carabinieri per ricostruire l'episodio. E' stato informato anche il servizio veterinario di Ats Pavia. (ANSA).