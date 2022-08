Università Statale prima a Milano, tra 4 migliori in Italia

(ANSA) - MILANO, 16 AGO - L'Università Statale è la prima a Milano e tra le quattro migliori in Italia secondo la classifica Academic Ranking of World Universities (Arwu) redatta dall'organizzazione indipendente Shanghai Ranking Consultancy, che considera le migliori 1.000 università sulle 2.500 censite tra le circa 18.000 stimate a livello globale. Tra i parametri di valutazione vi sono i premi Nobel e le medaglie Fields e indicatori relativi ai risultati della ricerca scientifica, come il numero di ricercatori più citati e le pubblicazioni indicizzate. Nella nuova classifica Arwu, pubblicata come ogni anno a Ferragosto, la Statale di Milano si colloca nel range 151-200 insieme a Padova e Pisa, dietro alla sola Sapienza, unica italiana nella fascia 101-150. In particolare, l'ateneo milanese si colloca al primo posto in Italia e nel range 76-100 a livello mondiale per l'ambito delle scienze della salute; al primo posto in Italia e nel range 51-75 mondiale per le scienze farmacologiche; al primo posto in Italia e nel range mondiale 101-150 nell'ambito delle scienze della comunicazione. Risulta inoltre seconda in Italia e nel range 51-75 per scienze agrarie e seconda in Italia e al 38esimo posto al mondo per le scienze veterinarie, mentre è fra le prime tre istituzioni in Italia nell'ambito dell'ecologia, range mondiale 151-200.

"Siamo molto soddisfatti del risultato raggiunto", commenta il rettore Elio Franzini. "Il nostro ateneo conferma il suo ottimo posizionamento di insieme, a livello nazionale e internazionale, distinguendosi in particolare in alcuni degli ambiti della ricerca di frontiera, che in Statale beneficiano di contaminazioni fondamentali per il loro sviluppo, che solo un ecosistema scientifico plurale, spiccatamente interdisciplinare, può consentire". (ANSA).