Ferragosto, vicesindaca Milano, grazie a ghisa per vostro lavoro

(ANSA) - MILANO, 15 AGO - La vicesindaca del Comune di Milano, Anna Scavuzzo, l'assessore alla sicurezza Marco Granelli e l'assessore al Welfare Lamberto Bertolè hanno fatto visita stamani alla centrale operativa della polizia locale come da tradizione in occasione del ferragosto. I rappresentanti della giunta di palazzo Marino, accompagnati dal comandante del corpo, Marco Ciacci, hanno incontrato gli operatori in servizio in piazza Beccaria e salutato gli agenti di pattuglia collegati via radio. Scavuzzo ha rivolto a tutti, da parte dell'amministrazione, gli auguri di buon Ferragosto e buon lavoro e il ringraziamento per il lavoro svolto nella giornata festiva.

"Grazie per il vostro servizio alla città - ha sottolineato Scavuzzo nel suo messaggio -. C'è sempre più bisogno della vostra presenza in una città che sta riprendendo i suoi ritmi.

Guardiamo al futuro con ottimismo e allo stesso tempo mettendo al servizio della città tutta la vostra competenza". La vicesindaca ha dato poi il benvenuto ai nuovi agenti e ufficiali. "Sappiamo che il tema della carenza di organico c'è sempre ed è evidente che questo tema ci sta a cuore - ha concluso -. Questi nuovi ingressi costituiscono un investimento importante per il corpo della polizia locale e per la città".

