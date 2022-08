Improvvisano balletto in piazza Duomo Milano e rubano Rolex

(ANSA) - MILANO, 11 AGO - Un canadese di 45 anni, che si trovava la notte scorsa in piazza Duomo a Milano con suo cugino, è stato derubato del suo Rolex Sea Dweller, una edizione limitata per il 50esimo di creazione dell'orologio del valore di alcune decine di migliaia di euro.

Secondo quanto riferiscono gli agenti della Questura, i cugini sono stati avvicinati da due uomini, presumibilmente nordafricani, che dapprima si sono complimentati per le scarpe che calzavano, poi hanno improvvisato una sorta di balletto e se ne sono andati. È stato in seguito che i due canadesi si sono accorti del furto e si sono rivolti alla polizia. (ANSA).