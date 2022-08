Jovanotti insiste: 'Gli econazisti sono mitomani pericolosi'

(ANSA) - MILANO, 10 AGO - "L'altro giorno ho chiamato 'econazisti' quei mitomani pericolosi che polarizzano violentemente la grande questione dell'ecologia dentro a piccoli brand personali non accreditati se non da loro stessi e dai like rimediati a vanvera. Li ho chiamati econazisti perché essi lo sono": si apre così il lungo post con cui Jovanotti su Facebook risponde al professor Mario Tozzi, geologo e divulgatore scientifico, che in una lettera aperta indirizzata proprio a Lorenzo Cherubini, e pubblicata ieri sul quotidiano La Stampa, sostiene che i "concerti con 50mila persone non sono sostenibili da alcun sistema naturale".

Oggi, su Twitter, era scoppiata un'altra polemica, con il cantante accusato di aver 'lucchettato' il suo profilo, rendendolo accessibile solo ai follower confermati. "Sei Jovanotti e invece di proteggere le spiagge proteggi i tuoi tweet" ha scritto un utente del sociale.