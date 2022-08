Salvini, in Lombardia squadra che vince non si cambia

(ANSA) - MILANO, 09 AGO - "Squadra che vince non si cambia": è il pensiero del leader della Lega Matteo Salvini, oggi in visita all'ospedale Niguarda di Milano, sul candidato della Regione Lombardia.

"Sono orgoglioso di quello che gli amministratori regionali hanno fatto e stanno facendo e conto che lo possano fare brillantemente fino alla prossima primavera" ha aggiunto Salvini, confermando l'impostazione del partito di non candidare esponenti regionali lombardi, come gli assessori, alle prossime politiche.

"C'è tanto da fare in Regione, tanti progetti da portare a compimento - ha concluso - non c'è né agosto né ferragosto, la macchina continua a macinare chilometri". E la Lombardia "è tornata a essere la locomotiva d'Italia da tutti i punti di vista, specie dal punto di vista della creazione di lavoro".

