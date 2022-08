Incidente in moto, ex assessore lecchese muore in Irlanda

(ANSA) - LECCO, 09 AGO - Un ex assessore del comune di Sirtori (Lecco), Alberto Mauri, di 37 anni, ha perso la vita in un incidente in moto nel sud dell'Irlanda mentre stava compiendo un tour assieme a dei parenti. Lo si è appreso in queste ore nel piccolo centro della Brianza lecchese, dove l'uomo era molto conosciuto per aver rivestito prima la carica di consigliere comunale e quindi quella di assessore in recenti mandati.

Mauri era partito circa una settimana fa da casa per un periodo di vacanza. L'uomo, secondo quanto si è potuto apprendere, è morto sul colpo per le conseguenze di un gravissimo impatto. (ANSA).