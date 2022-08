Milan 7-1 con la Pergolettese, tripletta De Ketelaere

(ANSA) - MILANO, 07 AGO - Successo per il Milan che, nella seconda amichevole del weekend dopo la vittoria con il Vicenza, ha battuto per 7-1 la Pergolettese, squadra che milita in Lega Pro.

Sotto gli occhi della dirigenza, a Milanello protagonista De Ketelaere, autore di tre gol nei primi 25' di gioco e uscito poi al termine del primo tempo: per i rossoneri, in rete anche Lazetic (doppietta), Adli e Pobega.

La squadra di Pioli godrà di un giorno di riposo domani, la ripresa degli allenamenti è prevista per martedì 9 agosto con un allenamento al mattino.