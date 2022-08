Moda, a settembre 67 sfilate, ritorni e debutti a Milano

(ANSA) - MILANO, 05 AGO - Vede in calendario 67 sfilate, di cui 61 fisiche e 6 digitali, la Milano Fashion Week Women's Collection prevista dal 20 al 26 settembre. Tra le novità di questa edizione, dove saranno presentate le collezioni primavera/estate 2023, il ritorno in calendario di Salvatore Ferragamo, Boss, Antonio Marras, Vivetta, Moncler e Anteprima.

Sfileranno ufficialmente in calendario per la prima volta Bally, Stella Jean/WAMI e Matty Bovan, mentre Mmusomaxwell farà il suo debutto nel calendario digitale.

Per supportare le nuove generazioni di designer, Maison Valentino, insieme a Camera della Moda, ospiterà sul suo canale Instagram il live della sfilata di Act n°1, mentre Dolce&Gabbana supporterà il designer inglese Matty Bovan, rendendo possibile il progetto nella sua totalità, dalla fornitura di tessuti e materiali, alla realizzazione della collezione, fino al debutto sulle passerelle milanesi.

Tra gli eventi aperti al pubblico - previa registrazione - lo show di Diesel, mentre Anteprima sfilerà nell'Arena Civica del Parco Sempione, a celebrazione dei 30 anni del brand.

Ad aprire la rassegna, il 20 settembre, l'ottava edizione di Milano Moda Graduate, la manifestazione dedicata agli studenti delle scuole di moda italiane. In chiusura, la sera del 25 settembre al teatro alla Scala, il giorno delle elezioni, i CNMI Sustainable Fashion Awards, il gala della sostenibilità, che sarà presentato da Rossy De Palma. (ANSA).