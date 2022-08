Milano sperimenta il teleriscaldamento green con acqua di falda

(ANSA) - MILANO, 05 AGO - A Milano parte la sperimentazione di un teleriscaldamento 'green' che sfrutta l'acqua dei pozzi di controllo della falda acquifera. A fare da 'cavie' saranno tre edifici della zona fra i Navigli e la Bocconi, il Centro civico di viale Tibaldi, la scuola Giambologna e un edificio privato di via Balilla, ora riscaldato con una caldaia a gasolio.

Proprio dal condominio prende il nome il progetto Balilla che è stato sviluppato da A2A Calore & Servizi S.r.l, e ha ottenuto un finanziamento di 453.933 euro partecipando al bando europeo REWARDHeat.

La giunta comunale ha approvato le linee di indirizzo per l'uso dell'acqua sotterranea dei pozzi. Ad essere utilizzati, in questa sperimentazione, sono i pozzi di controllo dell'innalzamento della falda acquifera che si trova all'interno del parco della Resistenza, sfruttando pompe di calore. La società realizzerà la rete sotterranea di teleriscaldamento a temperatura neutrale di 15 gradi.

La stima di Palazzo Marino è che con questo si sistema si otterrà potrà ottenere una riduzione di emissione di 27,3 tonnellate di anidride carbonica, 74 chilogrammi di ossidi di azoto e 3 chili di PM10, in un anno. E l'acqua di falda reimmessa consentirà un risparmio di circa il 3,5% sui costi sostenuti ogni anno dal Comune per la manutenzione e gestione dei pozzi.

L'obiettivo di Palazzo Marino è poi quella di utilizzare lo stesso sistema in altre zone della città. "Vorremmo che Balilla diventasse un prototipo - ha sottolineato l'assessore all'Ambiente Elena Grandi -, utilizzando i pozzi che già ci sono e che sono stati fatti, sia per scopi irrigui che di controllo.

Utilizzare l'acqua come fonte di energia per il riscaldamento è un nostro obiettivo". (ANSA).