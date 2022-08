Arriva il primo Padel Expo, a Milano l'evento internazionale

(ANSA) - ROMA, 04 AGO - Sarà Milano ad ospitare, dal 13 al 15 gennaio 2023, il primo Padel Trend Expo, evento internazionale dedicato allo sport che sta appassionando gli italiani con un boom che può contare su oltre 6.000 campi, 2.380 strutture e oltre un milione di giocatori. L'evento, firmato da Next Group in collaborazione con la Federazione Italiana Tennis, si terrà al MiCo Fiera Milano City, nel noto quartiere fieristico milanese, nelle dirette vicinanze di City life, polo attrattivo e anima della città.

Una tre giorni molto attesa dagli addetti ai lavori, aziende, giocatori e appassionati, pensata per far vivere ai visitatori una esperienza immersiva, attraverso un percorso espositivo, condito da una serie di eventi collaterali, che saranno ambientati sui 4 campi da gioco allestiti per l'occasione e nella sala convegni, oltre ad un 'secret party' la cui location sarà svelata pochi giorni prima dell'inizio della kermesse.

"Siamo molto felici della scelta fatta, soprattutto per le numerose richieste che abbiamo ricevuto nell'ultimo periodo da parte dei principali operatori del settore - afferma Luigi Spera, direttore e responsabile commerciale del progetto -, aziende con cui ci confrontiamo giornalmente, proprio per soddisfare ogni singola esigenza logistica e di comunicazione.

Saranno presenti i principali marchi di racchette, abbigliamento, scarpe, palle, accessori, costruttori di campi e coperture, fornitori di servizi, tecnologie e soluzioni innovative per la gestione del proprio club, strizzando anche un occhio al sociale e relativa inclusione nello sport attraverso tornei tra giocatori normodotati in coppia con diversamente abili". (ANSA).