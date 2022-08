Le 'Olimpiadi della vita' dei Lautari contro le dipendenze

(ANSA) - MILANO, 03 AGO - Sostenere la lotta contro le dipendenze e vincere la sfida quotidiana che porta alla rinascita mentale e fisica: questo l'obiettivo delle 'Olimpiadi della vita', organizzate dai Lautari, nel Bresciano a Pozzolengo sede principale della Comunità. Le competizioni, spiegano gli organizzatori, si terranno dall'8 al 17 agosto terminando poi con una grande 'Festa della Rinascita' legata ai valori dello sport e della speranza.

E' previsto l'arrivo di ragazzi da tutta Italia per sfidarsi in tornei di calcio maschile e femminile, maratona, pallavolo e staffetta. L'evento coinvolgerà 300 giovani dei Lautari che sono accolti nelle sedi di Pozzolengo e Bedizzole (Brescia), Como, Pordenone, Roma e Firenze. Le gare si svolgeranno all'interno della tenuta Borgo La Caccia. E' il ventiseiesimo anno consecutivo delle 'Olimpiadi della vita' che "cercheranno di dare un nuovo respiro alla vita dei giovani che lottano quotidianamente contro i mostri delle loro dipendenze".

"Questo è stato un anno complicato per la nostra Comunità - ha commentato Andrea Bonomelli, presidente dei Lautari -, ma poter celebrare i giochi per il 26mo anno consecutivo è un motivo di speranza. Per noi sono importanti queste competizioni sportive perché nel tempo abbiamo capito che la sana sfida agonistica aiuta questi giovani a ritrovare la voglia di vivere e gli infonde la forza per uscire dalla strettoia". (ANSA).