Furgone in fuga in centro Bergamo, Cc sparano e bloccano mezzo

Paura stamani a Bergamo per un furgone in fuga a velocità elevata, inseguito a lungo in centro dai carabinieri, che hanno sparato alle gomme. Subito dopo sono riusciti ad affiancarlo e a bloccarlo all'incrocio tra via Taramelli e via Mai. L'uomo, di origini straniere, è stato portato in caserma. Sono al vaglio i motivi della fuga.

Nell'operazione un carabiniere è rimasto leggermente ferito a una gamba.