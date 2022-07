Sicurezza: 100 nuove telecamere attorno a Stazione Milano

(ANSA) - MILANO, 29 LUG - A Milano arriveranno 100 nuove telecamere a riconoscimento facciale attorno alla Stazione Centrale. Lo ha stabilito il Consiglio comunale che nella seduta di ieri ha approvato un emendamento presentato da Fratelli d'Italia, insieme a Lega e Forza Italia, nell'ambito della discussione sull'assestamento di Bilancio. Per le nuove telecamere ci sarà uno stanziamento di 150 mila euro. "E' una grande soddisfazione - hanno commentato i consiglieri di Fratelli d'Italia Andrea Mascaretti, Chiara Valcepina e Enrico Marcora - aver visto approvato un emendamento all'assestamento di bilancio in cui si impegna l'assessore a installare subito telecamere a riconoscimento facciale nella piazza e zone limitrofe della piazza della stazione Centrale di Milano. È un gesto dovuto visto le continue aggressioni registrate in quella zona negli ultimi anni". (ANSA).