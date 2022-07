Incidenti lavoro: morto operaio folgorato nel Lecchese

(ANSA) - LECCO, 26 LUG - E' deceduto poco dopo il suo arrivo in ospedale a Lecco, l'operaio 51enne, residente a Oggiono (Lecco) folgorato in un'azienda di Annone Brianza (Lecco) nel tardo pomeriggio.

Poco prima della chiusura del turno della giornata, l'elettricista che stava lavorando su un impianto della ditta brianzola, è rimasto folgorato ed è stato soccorso in arresto cardiaco dai medici giunti dall'ospedale di Lecco.

L'operaio è stato subito soccorso dall'equipe medica giunta sul piazzale dell'azienda brianzola, trasportato d'urgenza all'ospedale Manzoni di Lecco, dove è morto poco dopo il suo arrivo. Sull'infortunio mortale è stata aperta un'inchiesta, affidata ai carabinieri, mentre i tecnici Ats stanno verificando se erano state adottate le misure di sicurezza. (ANSA).