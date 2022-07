Comune di Milano rafforza la raccolta differenziata nei mercati

(ANSA) - MILANO, 26 LUG - Sono 36 i mercati scoperti della città di Milano in cui parte l'iniziativa di sensibilizzazione, promossa da Comune e Amsa, per una maggiore attenzione alla raccolta differenziata. Per facilitare le operazioni di differenziazione agli operatori è stato consegnato un kit composto da una dotazione di sacchi biocompostabili da 70 litri e, per chi ne fosse sprovvisto, un portasacco in acciaio e, per i banchi più grandi anche ulteriori anelli da fissare ai lati dei banconi. Gli imballaggi in plastica, cartone e legno vengono raccolti contemporaneamente da un automezzo Amsa e conferiti in un impianto di trattamento dove i materiali verranno separati e recuperati a valle delle operazioni di raccolta. L'operazione verrà estesa poi su tutti i 92 mercati cittadini.

Partita nel 2018, ad oggi la raccolta differenziata ha superato la percentuale del 65% sulla totalità dei mercati comunali scoperti, coinvolgendo oltre 4500 banchi con particolare attenzione ai rifiuti organici, come scarti alimentari, piante e fiori, e agli imballaggi in carta, plastica e legno. "In questi anni abbiamo avuto buoni risultati con questa modalità di raccolta che ha trovato il gradimento di addetti ai lavori e cittadini - ha spiegato l'assessore all'Ambiente del Comune, Elena Grandi -. Ora l'obiettivo è di migliorare le condizioni post-vendita, con una sensibile riduzione dei residui organici a terra, che vorrebbe dire tempi di pulizia più rapidi per restituire ancora più velocemente le aree mercatali alla città e al contempo ridurre lo spreco". "Grazie al contributo di tutti i cittadini, Milano ha raggiunto risultati importanti confermandosi al 63% di raccolta differenziata su tutta la città e al 65% nei mercati - ha concluso Marcello Milani, amministratore delegato di Amsa, la società che si occupa della raccolta e gestione dei rifiuti in città -. Iniziative come questa sono essenziali per diffondere la consapevolezza dei benefici di una gestione virtuosa dei rifiuti e aumentare ulteriormente la quota da avviare a recupero". (ANSA).