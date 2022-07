Tentano rapina e violenza sessuale a Milano, arrestati dai CC

(ANSA) - MILANO, 24 LUG - Due uomini, di 24 e 19 anni, sono stati arrestati questa mattina intorno alle 5 per tentata rapina e violenza sessuale da una pattuglia di carabinieri della compagnia Duomo in via Lorenteggio, nella periferie sud ovest di Milano.

Sono stati alcuni passanti a chiamare il 112. Quando sono arrivati sul posto, all'altezza di piazza Frattini, hanno saputo che poco prima i due giovani, di origine egiziana, avevano aggredito una coppia. Hanno minacciato il 22enne per farsi consegnare il contenuto della borsa che indossava, poi lo hanno bloccato e iniziato a palpeggiare nelle parte intime la trentenne che era con lui. Hanno colpito il ragazzo con calci e pugni e poi sono scappati lanciando alcune bottiglie di vetro.

Sono però stati velocemente rintracciati dai carabinieri che li hanno arrestati e portati al carcere di San Vittore. (ANSA).