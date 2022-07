Caldo, torna regolare circolazione lungo Metro2 Milano

(ANSA) - MILANO, 22 LUG - E' ripresa regolarmente la circolazione lungo la M2 di Milano, nel tratto all'aperto, i cui convogli erano stati rallentati a scopo precauzionale per via dell'elevata temperatura delle rotaie.

Lo rende noto l'Atm la quale aveva rallentato i treni in via precauzionale secondo i protocolli ferroviari. (ANSA).