Rave party nel Pavese, oltre mille giovani in riva al Po

(ANSA) - PAVIA, 16 LUG - Più di mille giovani si sono dati appuntamento da questa mattina per un rave party in riva al Po nel territorio del comune di Pieve del Cairo (Pavia), in Lomellina, ai confini con la provincia di Alessandria.

La festa dovrebbe avere il suo momento culminante stanotte, estendendosi forse anche alla vicina area di Tortona (Alessandria), sempre nei pressi del fiume. I partecipanti sono stati richiamati dagli annunci diffusi via internet.

Le forze dell'ordine stanno tenendo sotto controllo la zona, con la presenza di polizia, carabinieri e anche della protezione civile. L'area è stata "cinturata" per evitare nuovi afflussi.

Al momento la situazione è sotto controllo. (ANSA).