Con Water Music Festival un mese di live a 2mila metri di quota

(ANSA) - MILANO, 14 LUG - Un mese di concerti in alta quota, a 2 mila metri di altitudine, con un lago alpino a fare da palcoscenico naturale. Si apre il 23 luglio l'edizione 2022 di Water Music Festival l'evento promosso dal comprensorio Pontedilegno-Tonale che ha anche l'obiettivo di sensibilizzare i cittadini sul cambiamento climatico, la tutela dell'acqua e l'arretramento dei ghiacciai.

Ad esibirsi al Passo del Tonale, presso il lago Valbiolo che ha una suggestiva vista sul massiccio della Presanella, ci sarà anche La Rappresentante di Lista (30 luglio), il progetto fondato nel 2011 da Veronica Lucchesi e da Dario Mangiaracina reduci dal successo di Sanremo con la loro Ciao Ciao. Ad aprire la rassegna il 23 luglio sarà un tributo a Lucio Dalla a cura di Stefano Fucili, mentre il 6 agosto sarà la volta di Caterina Cropelli e The Bastard Sons of Dioniso. Il 20 agosto tocca a The Zen Circus, gruppo che ha due decenni di carriera e 11 album alle spalle. A chiudere il Water Music Festival il 28 agosto sarà l'esibizione dei Tijuana Horror Club, la band Swing Punk di Brescia che da anni propone una musica originale fondata su un particolare cocktail di influenze che spazia da Tom Waits al blues fino a Django Reinhardt. "Vorremmo che anche questo evento estivo fosse uno strumento per portare i nostri ospiti a riflettere sui pericoli connessi con i cambiamenti climatici e con i rischi che essi comportano in termini di riduzione di risorse preziose, a partire dall'acqua - ha commentato Michele Bertolini, direttore del Consorzio Pontedilegno-Tonale -, elemento cruciale per la vita di tutti noi e per l'economia e le attività delle comunità montane". (ANSA).