Teatro: da Zelig a Bolle, al Tam una stagione a 360 gradi

(ANSA) - MILANO, 07 LUG - Musical, concerti, comici: è a 360 gradi la prossima stagione del Tam, il teatro degli Arcimboldi di Milano. L'avvio sarà a settembre con Notre Dame de Paris, ma fra i musical sono in programma grandi classici come Priscilla la regina del deserto e Rocky Horror Picture Show e nuove produzioni come Legally Blonde la rivincita delle bionde per la prima volta in scena in Italia.

Tornerà per sei serate Zelig, mentre Checco Zalone, che con Zelig si è fatto conoscere dal grande pubblico, sarà in scena per un mese dal 20 dicembre al 20 gennaio con il suo 'Amore + Iva'. Gli appuntamenti di danza partiranno con l'esibizione del corpo di ballo della Scala, ma includono anche il ritorno di Sergei Polunin e l'esibizione di Roberto Bolle con il Béjart Ballet di Losanna e la curiosità del Lago dei cigni on ice.

Il foyer si tramuterà in sala da concerti per una serie di concerti fra classica, jazz e crossover. Invece nella sala vera e propria sono in programma appuntamenti con cantanti del calibro di Mika, Negramaro, Venditti e De Gregori, James Taylor e Anastacia. Un capitolo a parte riguarda Enzo Jannacci. A dieci anni dalla morte, il 3 giugno, giorno del suo compleanno il figlio Paolo sarà protagonista di Jannacciami! e con lui tanti musicisti e artisti che hanno collaborato con il padre. Ma il Tam vuol vivere tutti i giorni a tutte le ore, con visite guidate, a incontri con gli architetti a mostre, cominciando in autunno con Forever Marilyn by Sam Shaw - The Exhibition. Una stagione per fare sognare che non a caso, ha spiegato la dg Marzia Ginocchio, si intitola incanTAMi. (ANSA).