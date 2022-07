Musica: Salmo torna live e debutta a San Siro

(ANSA) - MILANO, 06 LUG - "Prego sedetevi comodi, sta per cominciare lo show". Sulle note di '90 Min' è cominciato il concerto di Salmo a Milano, alla sua prima volta a San Siro e in uno stadio. A scaldare la folla prima di lui ci aveva pensato il rapper Jacopo Lazzarini, per tutti Lazza: "Il migliore artista di quest'anno, dal vivo è diventato fortissimo e si merita di surfare con noi", lo aveva presentato sui social nel pomeriggio Salmo. "So che non è il mio concerto ma spero che presto lo sarà - ha detto Lazza dal palco - stiamo lavorando per questo".

L'evento di questa sera è stato preceduto dalla speciale data zero del primo luglio allo stadio Comunale di Bibione, e anticipa il nuovo tour di Salmo che tornerà live in autunno, dopo anni di stop, nei palazzetti italiani con il suo 'Flop tour', dodici date da Firenze a Torino passando per Roma, Bologna, Bari e Padova.

Giacca rossa - e poi subito torso nudo - per Salmo, accolto dal boato imponente del pubblico. Sul palco il rapper - il primo in assoluto a esibirsi da solista a San Siro - è accompagnato dalla band Le Carie (composta da Daniele Mungai aka Frenetik chitarrista, Jacopo Volpe batterista, Marco Azara chitarrista, Riccardo Puddu aka Verano, Davide Pavanello aka Dade bassista).

In scaletta i brani più significativi della sua carriera insieme alle tracce del suo ultimo disco 'Flop' pubblicato lo scorso ottobre. Attesi diversi ospiti come Blanco, Guè e Noyz Narcos.

Tra il pubblico anche Fedez, a sancire definitivamente la pace tra i due dopo le polemiche della scorsa estate per il concerto flash-mob non autorizzato di Salmo a Olbia. (ANSA).