Covid: in Lombardia 13.681 casi e 12 decessi

(ANSA) - MILANO, 06 LUG - A fronte di 52.763 tamponi effettuati, sono 13.681 i nuovi positivi in Lombardia, con un rapporto del 25,9%, in calo su ieri quando era del 26,2%.

Aumentano di 3 le persone ricoverate in terapia intensiva (29), sono 68 invece gli ingressi in altri reparti (dove i pazienti sono 1.171) e 12 i decessi, per un totale di 40.898 da inizio pandemia.

I nuovi casi sono così distribuiti per provincia: a Milano 4.529 di cui 1.755 in città; a Bergamo 1.065; a Brescia 1.691; a Como 742; a Cremona 502; a Lecco 380; a Lodi 363; a Mantova 580; a Monza e in Brianza 1.223; a Pavia 755; a Sondrio 177; a Varese 1.232. (ANSA).