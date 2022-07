Pioli, Milan non favorito? Mi fa piacere...

(ANSA) - MILANO, 04 LUG - "Il Milan non viene dato per favorito? Mi fa piacere, anche lo scorso anno non avevamo i favori dei pronostici…": lo dice il tecnico del Milan Stefano Pioli nella conferenza stampa del raduno rossonero. "Ci sono cinque o sei squadre che possono lottare per lo scudetto, lo scorso anno solo alla fine è diventato un testa a testa tra noi e l'Inter. Saranno i giocatori e lo spirito della squadra a fare la differenza". (ANSA).