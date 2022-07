Covid: 8.542 positivi in Lombardia, 23 i decessi

(ANSA) - MILANO, 03 LUG - Sono 8.542 i nuovi positivi al Covid in Lombardia, rilevati da 36.178 tamponi, con un rapporto del 23,6%, in leggera crescita rispetto a ieri, quando era del 23,3%. Sono 1.002 le persone ricoverate con sintomi, 5 meno di ieri, 24 invece in terapia intensiva, stabili. Sono 23 le vittime, per un totale di 40.875 da inizio pandemia. (ANSA).