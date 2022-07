Stradella dedicata una statua 'parlante' alla fisarmonica

(ANSA) - PAVIA, 02 LUG - Nel centro di Stradella (Pavia), in Oltrepò Pavese, verrà presto posizionata una statua di bronzo raffigurante un giovane seduto che imbraccia una fisarmonica 'Dallapè'. Un modo per collegare, spiega il Comune oltrepadano, "il passato al presente e proiettarlo verso il futuro, a memoria di quelle generazioni che non hanno conosciuto direttamente il benessere che la fisarmonica ha portato per il nostro territorio sotto l'aspetto economico e di conoscenza della città di Stradella nel mondo".

Il monumento al 'Giovane Fisarmonicista' troverà spazio in un'area verde a forma di mezzaluna, dove, prima dei lavori, c'era un passaggio pedonale. E' una figura a grandezza naturale di circa 140 centimetri - il giovane è raffigurato seduto - e poggerà su un basamento in granito. A realizzare l'opera è un'azienda toscana, la Salvadori Arte srl - Fonderia Artistica con sede a Pistoia: verrà utilizzata la tecnica della "fusione artistica a cera persa" con un basamento in granito.

Successivamente l'obiettivo sarà quello di farla diventare una "statua parlante": poiché verrà individuato un testo che attraverso un QR Code, dia ai passanti l'opportunità di ascoltare, con il proprio smartphone, la storia della fisarmonica di Stradella (Pavia), narrata anche da Paolo Conte in una sua celebre canzone.

E' in programma anche un gemellaggio culturale tra Stradella (Pavia) e Castelfidardo (Ancona): le due località promuoveranno a vicenda la fisarmonica, al centro della loro storia. Nel nome di questo antico strumento e della musica, le due città si gemelleranno anche con Cremona. (ANSA).