Aggredirono minorenne con coltelli e spranghe, identificati

(ANSA) - CREMONA, 02 LUG - Sono accusati di tentato omicidio in concorso e minaccia grave quattro cittadini indiani che, secondo le indagini della polizia, hanno brutalmente aggredito in piazza Roma, nel pieno centro di Cremona, un minorenne.

Pestato senza pietà alla fine di marzo, il ragazzino era stato trasportato d'urgenza in ospedale e ricoverato in Rianimazione.

Futili i motivi della lite col minore, che era in compagnia di amici, tutti accerchiati e poi finiti nel mirino del branco armato di spranghe e coltelli. Il minorenne non era riuscito a fuggire ed era stato preso a sprangate e coltellate. Le indagini, chiuse nelle ultime ore, sono state condotte dagli agenti della Squadra Mobile: decisiva l'analisi dei profili social dei giovani e la valutazione delle immagini registrate dalle telecamere del circuito di videosorveglianza. (ANSA).