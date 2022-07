Covid: in Lombardia occupato 8,7% posti letto, i contagi salgono

(ANSA) - MILANO, 01 LUG - Sul fronte Covid la situazione in Lombardia mostra "una rapida crescita dei contagi, non particolarmente preoccupante anche se da monitorare con attenzione". Nei ricoveri ordinari l'8,7% dei posti letto è occupato da pazienti Covid. In terapia intensiva, invece, l'1,3% del totale dei pazienti sta combattendo contro il virus. In Lombardia si registra un'incidenza di 672 nuovi casi ogni 100mila abitanti (indice Rt 1.35), una media comunque più bassa rispetto a quella italiana di 754. I reparti Covid risultano aperti ma non in tutti gli ospedali della Regione.

"Raccomando a tutti la massima attenzione ai luoghi di assembramento - ha commentato l'assessore lombardo al Welfare Letizia Moratti - in particolare all'utilizzo della mascherina".

Ad ogni modo, ha ribadito Moratti, la vaccinazione "rappresenta comunque la migliore arma di difesa". Gli ospiti delle Rsa che sono stati già vaccinati con la quarta dose sono il 96% del totale, mentre per gli over 80 la percentuale si attesta al 23%. Il rischio di infezione nelle Rsa è oggi dimezzato rispetto alla popolazione. Ma è comunque "fondamentale" che over 80 e fragili "si vaccinino al più presto con la quarta dose".

Per un'estate sicura "raccomando inoltre la massima prudenza a tutti i cittadini - ha concluso Moratti - in particolare attraverso l'uso della mascherina". (ANSA).