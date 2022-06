Rapina una banca, si pente e si costituisce ai carabinieri

(ANSA) - MILANO, 30 GIU - Ha fatto irruzione in un banca, a volto scoperto, dicendo di avere con sé una bomba in via Sforza a Milano. Il cassiere gli ha dato 500 euro e lui se n'è andato.

L'uomo, un italiano di 65 anni, con qualche precedente alle spalle, ha preso un taxi ma, durante il tragitto, si è pentito, si è fatto portare dai carabinieri e ha confessato la rapina, motivandola con delle difficoltà economiche, restituendo il maltolto.

Di bombe nessuna traccia e l'uomo è stato denunciato per rapina aggravata. (ANSA).