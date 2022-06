Moda: Max Mara Resort sfila a Lisbona

(ANSA) - MILANO, 30 GIU - Ha sfilato nei giardini della Fondazione Calouste Gulbenkian di Lisbona, la collezione Max Mara Resort 2023. Punto di partenza della proposta, un dipinto dell'artista Nikias Skapinakis che mostra Natália Correia - intellettuale, poetessa e attivista sociale - con altre due donne sedute con riverenza ai suoi piedi.

Con la nuova collezione Max Mara celebra il contributo di Correia alla scena artistica, culturale e politica del Portogallo nella movimentata metà del ventesimo secolo. In opposizione al politically correct della scena culturale portoghese di quel periodo, la poetessa era sostenitrice di una femminilità appassionata e sensuale. La sua "Antologia de Poesia Portuguesa Erótica e Satírica" per Max Mara si traduce in una silhouette più voluttuosa e morbida, che richiama le gonne arricciate degli abiti tradizionali. Ai tubini seducenti, perfetti per eventi mondani come le serate di gala nelle quali la Correia era fotografata, è sempre abbinato un cappotto Max Mara. Cuori, fiori e colombe resi nello stile sofisticato e naïf dei Lenços de namorados do Minho - tradizione delle ragazze in età da marito che ricamavano un quadrato di lino o di cotone con messaggi e simboli d'amore per conquistare il cuore del loro amato - fanno la loro comparsa sulle stampe e sulle spille costellate di cristalli. Max Mara ha anche collaborato con artigiani portoghesi per realizzare T-shirt con applicati i motivi ispirati ai tradizionali Lencos de namorados do Minho.

(ANSA).