Geronimo La Russa confermato presidente di Aci Milano

(ANSA) - MILANO, 30 GIU - Geronimo La Russa è stato confermato alla guida di Automobile Club Milano. Lo ha deciso, all'unanimità, il Consiglio Direttivo dell'ente composto, oltre che dallo stesso La Russa, da Paolo Longoni, Pietro Meda, Enrico Radaelli e Pierfrancesco Gallizzi, eletti lo scorso 23 giugno.

"Anche per il quadriennio 2022-2026 - spiega il presidente rieletto per il secondo mandato - lavoreremo per favorire politiche che coniughino le esigenze degli automobilisti a quelle della città e più in generale del sistema della mobilità.

Tutto ciò collaborando con le istituzioni per far prevalere il buon senso e non posizioni ideologiche inutili e anacronistiche". "Infine - conclude Geronimo La Russa che è avvocato - ci sarà sempre massimo impegno per sostenere il settore sportivo con i tanti appassionati che fanno parte del nostro Club". (ANSA).