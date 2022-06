Ambiente: Milano più virtuosa per recupero capsule caffè esauste

(ANSA) - MILANO, 30 GIU - La città di Milano è stata la più virtuosa nel 2021 per il recupero di capsule di caffè esauste, con 220 tonnellate per un +28% rispetto al 2020. Nespresso ha comunicato i risultati raggiunti nel 2021 dal programma di economia circolare 'Da Chicco a Chicco', che lo scorso anno ha permesso di recuperare oltre 1500 tonnellate di capsule di caffè esauste, dando nuova vita all'alluminio e al caffè. E' un'Italia attenta all'ambiente quella che emerge dai dati, dove l'impegno del cittadino si salda con quello dell'azienda per creare un circolo virtuoso di cui beneficiano l'ambiente e le comunità.

Il progetto 'Da Chicco a Chicco' "ha anticipato il tema del riciclo di capsule di caffè, ben prima che l'argomento diventasse di rilevanza legislativa - ha spiegato Giuseppina Carnimeo, direttore generale di Cial, partner di Nespresso -. Nespresso ha colto un'esigenza ambientale che anche i cittadini consumatori hanno poi portato all'attenzione dei governatori". Dopo Milano c'è Roma che, con 200 tonnellate, ha incrementato del +25% rispetto al 2020 le tonnellate di capsule recuperate. Napoli e Palermo hanno registrato un ottimo incremento: se nel 2020 il capoluogo partenopeo è riuscito a riciclare poco più di una tonnellata di capsule esauste, nel 2021 la raccolta è cresciuta fino ad arrivare a quasi 6 tonnellate (+324%). Stesso trend per Palermo, dove le capsule recuperate sono state oltre 4, +139% rispetto ai 1.740 kg del 2020. L'impegno per l'ambiente e l'attenzione a un business responsabile "ci ha permesso quest'anno di ottenere la certificazione B Corp e di trasformarci in Italia in Società Benefit", ha sottolineato Silvia Totaro, Sustainability & Safety Health Environmental Manager di Nespresso Italiana. Con l'iniziativa 'Compost in Boutique' Nespresso punta a sensibilizzare ancora di più i clienti sull'impatto positivo di una tazzina di caffè. A partire da giugno e per tutta l'estate chi riconsegnerà le capsule esauste nelle oltre 60 boutique dove è attivo il servizio riceverà in dono un sacchetto di compost da 1 chilogrammo nato dal caffè esausto e simbolo del programma 'Da Chicco a Chicco'.

