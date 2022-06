Lombardia: Fontana, sorpreso da Moratti ma determinato

(ANSA) - MILANO, 28 GIU - Le dichiarazioni di Letizia Moratti "un po' mi hanno sorpreso", ma ad ogni modo "ho detto che sono disponibile e ieri il mio partito mi ha ufficialmente incaricato di andare avanti. Quindi ribadisco che voglio portare avanti il lavoro iniziato in questi cinque anni, per cui continueremo nei prossimi cinque": lo ha detto il presidente lombardo Attilio Fontana parlando con i cronisti a margine della seduta di oggi del Consiglio regionale.

"Io ero già pronto da tempo e avevo dato la mia disponibilità - ha concluso - a questo punto visto che anche gli alleati mi sostengono è chiaro che riparto con determinazione".

I leader del centrodestra "credo che si incontreranno a breve e risolveranno anche questo problema", ha aggiunto, spiegando che "non siamo ancora stati in giunta". "Non abbiamo ancora avuto occasione di confrontarci e non ho sentito nessuno - ha aggiunto - perché gli alleati li avevo sentiti in precedenza. Sia la Meloni sia la Santanchè sia Berlusconi, tutti quanti avevano già ribadito il loro sostegno a me - ha concluso Fontana - si sentiranno i segretari ma per affrontare altri problemi".

(ANSA).